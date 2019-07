Incêndios

Mais de uma centena de bombeiros, apoiados por dois meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou hoje, pelas 14:40, no Fundão, no distrito de Castelo Branco, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Os trabalhos de combate estão a decorrer favoravelmente e não há pontos sensíveis", avançou fonte dos Bombeiros Voluntários do Fundão, em declarações à agência Lusa, cerca das 16:00.

O incêndio em curso, que lavra numa zona de mato, deflagrou hoje, às 14:37, na localidade de Póvoa Palhaça, no concelho do Fundão, de acordo com a informação da ANPC, disponibilizada na página de internet.