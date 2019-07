Wimbledon

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do 'ranking' mundial, assegurou hoje a presença nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o francês Jo-Wilfried Tsonga em apenas três 'sets'.

Nadal, recente vencedor na terra batida de Roland Garros, superou Tsonga, 72.º jogador mundial, por 6-2, 6-3 e 6-2, em uma hora e 50 minutos.

Por duas vezes campeão na relva londrina, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre o português João Sousa, 69.º da hierarquia, e o britânico Daniel Evans, 61.º do mundo.