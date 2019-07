Actualidade

A maternidade do Hospital de Faro "entrou em rutura e está hoje sem capacidade" para receber prematuros transferidos de Portimão, onde o serviço se encontra fechado temporariamente por falta de médicos para assegurar as escalas, disse fonte sindical.

"A maternidade em Faro não está hoje a ter capacidade para conseguir dar resposta aos prematuros, porque está também com falta de profissionais", disse à agência Lusa João Dias, secretário regional do Algarve do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Segundo o dirigente sindical e médico ginecologista/obstetra, uma grávida de 28 semanas "foi transferida, com bolsa rota, a meio da noite passada, do Hospital de Portimão para o de Évora, no Alentejo, devido à incapacidade de Faro em receber prematuros".