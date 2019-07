Tancos

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, assinalou hoje que a constituição do ex-ministro Azeredo Lopes como arguido "não diz nada sobre o fim do processo", afirmando que a justiça terá o tempo próprio para tomar decisões.

"A constituição de arguido não nos diz nada sobre o fim do processo naturalmente e o Bloco de Esquerda reserva à decisão da justiça o tempo próprio de a tomar", afirmou Catarina Martins, após instada a comentar a constituição do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes como arguido na investigação ao furto de Tancos.

O ex-ministro foi constituído arguido na quinta-feira no processo que investiga o furto e a operação da Polícia Judiciária Militar de recuperação do material furtado, realizada sem o conhecimento da Polícia Judiciária, que era titular do processo.