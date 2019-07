Wimbledon

O tenista português João Sousa, 69.º jogador mundial, qualificou-se hoje pela primeira vez para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao bater o britânico Daniel Evans, após quatro horas de encontro.

João Sousa, que se impôs-se por 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4, iguala assim a presença na quarta ronda do US Open em 2014, até hoje o seu melhor registo num 'major', e vai agora enfrentar o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo.

O português perdeu os dois confrontos anteriores com o espanhol, vencedor de 18 títulos do 'Grand Slam', incluindo dois em Wimbledon.