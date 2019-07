Actualidade

O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho viu hoje confirmada a sua expulsão de sócio do clube, em Assembleia Geral, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão.

Numa reunião magna convocada para votar os recursos de Bruno de Carvalho e do antigo vice-presidente Alexandre Coutinho, a maioria dos 5.190 sócios acreditados para votar no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, validou a decisão do Sporting.

A expulsão de associado do Sporting não é um procedimento irreversível, uma vez que os estatutos do clube de Alvalade contemplam a possibilidade de recuperar aquela condição, mediante a aprovação por maioria de dois terços, em assembleia geral convocada para esse efeito.