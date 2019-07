Actualidade

O antigo vice-Presidente dos Estados Unidos Joe Biden pediu desculpa este sábado pelos recentes comentários sobre senadores segregacionistas, admitindo que a referência pode ter sido "ofensiva para alguns".

"Se estive errado há umas semanas? Sim, estive. Arrependo-me e peço desculpa pela dor que este mal-entendido possa ter causado", afirmou o candidato à nomeação do Partido Democrata para a eleição presidencial de 2020 nos EUA.

Joe Biden falava no primeiro dia de uma visita à Carolina do Sul, no sudeste do país, uma semana depois de ter sido confrontado pela senadora californiana Kamala Harris, na segunda ronda de debates para as primárias Democratas.