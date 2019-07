RCA

Os militares portugueses em missão na República Centro-Africana (RCA) são "respeitados e temidos", disse à Lusa o general Carlos Branco, salientando que têm efetuado um "excelente trabalho" na área da segurança e proteção de civis.

O general português na reserva foi convidado pelas Nações Unidas para fazer uma inspeção ao apoio logístico proporcionado pela comunidade internacional aos contingentes na RCA, sendo as áreas mais importantes a alimentação, água, combustíveis, comunicações e engenharia, entre muitas outras.

A Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA) começou em 2014 e tem no país mais de 12.500 elementos com uniforme, entre militares e polícias, contando com a presença de forças portuguesas.