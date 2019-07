Actualidade

Um ataque com um carro-bomba em Ghazni, centro do Afeganistão, provocou pelo menos 12 mortos e 80 feridos, entre os quais estudantes de uma escola local, divulgaram as autoridades locais.

"O ataque aconteceu hoje de manhã pelas 08:30 locais (04:00 em Lisboa) perto da base da Direção Nacional de Segurança, na cidade de Ghazni", referiu o porta-voz do governador provinvial, Arif Noori, citado pela agência Efe.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahed, já reivindicou a responsabilidade pelo ataque, adiantando que vários membros do serviço de informações foram mortos.