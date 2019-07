Actualidade

O cidadão marroquino acusado de pertencer ao grupo Estado Islâmico (EI) e de recrutar operacionais em Portugal, a troco de 1.500 euros mensais, conhece o acórdão na terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa.

Abdesselam Tazi, 65 anos, em prisão preventiva desde 23 de março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, responde por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

A leitura do acórdão está marcada para as 14:00, após ter sido adiada, em 02 de julho, devido à greve dos funcionários judiciais.