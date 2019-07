Actualidade

O músico português Luís Fernandes vai editar, no dia 26 de julho, o álbum "Demora", o primeiro em nome próprio, já com outro disco em vista até ao final do ano, como o próprio disse à Lusa.

A editar pela australiana Room40, que lançou em 2018 a colaboração entre Joana Gama e Luís Fernandes com o título "At The Still Point Of The Turning World", "Demora" "decorre do processo natural de trabalho" do também membro de peixe:avião.

"Quase diariamente vou para o estúdio, para o sintetizador e componho muita música. Gravo praticamente tudo. Vou acumulando muito material que me ajuda em vários projetos que tenho. Numa dessas sessões - em dezembro - houve quase um 'take' completo, inteiro, de que gostei imenso. Achei que tinha uma coerência e uma narrativa interessante quase de forma orgânica", explicou o músico, também diretor artístico do gnration e do festival Semibreve.