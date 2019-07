Actualidade

O futebolista português João Félix, recentemente transferido do Benfica para o Atlético de Madrid, afirmou hoje que qualquer jogador "quer jogar nos melhores do mundo e o Atlético é um deles".

Em declarações divulgadas pelo canal do clube 'colchonero', Félix, cuja transferência vai custar aos cofres do clube madrileno cerca de 126 milhões de euros, mostrou-se feliz com a escolha, tendo afirmado que, entre as várias propostas que lhe chegaram, a dos 'rojiblancos' foi a que mais lhe agradou, tendo sido o clube que lhe apresentou "as melhores condições".

João Félix, que vai ser apresentado na segunda-feira, às 13:00 (12:00 em Lisboa), no auditório do Wanda Metropolitano, disse que espera "vir a ser uma estrela no Atlético", clube no qual já passaram vários jogadores lusos, pelo que é seu desejo "fazer igual ou melhor do que os que passaram por aqui".