Tiago Monteiro (Honda) garantiu o segundo lugar na qualificação para a primeira corrida desta tarde na etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que decorre este fim de semana em Vila Real.

O português conseguiu o melhor desempenho do ano nesta sexta prova da temporada, ficando a apenas 141 milésimos de segundo da 'pole position', garantida pelo seu companheiro de equipa na KCMG, o húngaro Attila Tassi.

"Aconteceu na altura certa. Depois de muitos meses difíceis, trabalhámos muito para encontrar soluções para os problemas e conseguir a 'dobradinha' aqui em Vila Real é de loucos", disse o piloto português, que, no sábado, viu a sua corrida estragada devido a um toque do italiano Gabriele Tarquini, vencedor do WTCR em 2018, quando seguia na nona posição.