Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacou hoje as distinções da UNESCO a Portugal, que reconhecem a diversidade de dois "magníficos monumentos", o Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga.

"Ministra da Cultura sublinha a importância destas distinções, que reconhecem a diversidade de dois magníficos monumentos portugueses, testemunhos vivos da nossa história, #património e cultura. Parabéns a todos os que trabalharam para esta distinção, parabéns a Portugal!", lê-se na página do Twitter da responsável pela pasta da Cultura.

O primeiro-ministro também se congratulou hoje com a inscrição do Palácio Nacional de Mafra e do Santuário do Bom Jesus na lista do Património Mundial da UNESCO, referindo tratar-se de "mais um motivo de grande orgulho" para Portugal.