Actualidade

O embaixador britânico nos Estados Unidos considera o Presidente Donald Trump como inapto, descrevendo-o como muito fragilizado por lutas internas e sem condições de melhorar desempenho, revelam mensagens diplomáticas divulgadas hoje pelo jornal Mail on Sunday.

As mensagens publicadas sem autorização contêm duras críticas do embaixador Kim Darroch sobre o estado atual da Administração Trump, fornecendo uma visão rara sobre a forma como um alto diplomata britânico vê o Governo do maior aliado do Reino Unido.

"Não acreditamos realmente que esta Administração se torne substancialmente mais normal; menos disfuncional; menos imprevisível; menos dividida; menos diplomaticamente inapta", escreveu Kim Darroch numa dos documentos hoje divulgados, cuja totalidade cobre o período de 2017 até ao presente.