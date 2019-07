Actualidade

O jovem ator Cameron Boyce, protagonista do filme do Disney Channel "Os Descendentes", morreu durante o sono na sequência de uma convulsão, noticiou hoje a ABC News, que cita a família do ator de 20 anos.

A família de Cameron Boyce esclareceu à ABC News que o ator "morreu durante o sono devido a uma convulsão que resultou de uma situação clínica para a qual estava a ser tratado".

"O mundo agora está, sem dúvida, sem uma das suas mais brilhantes luzes, mas o seu espírito viverá como reflexo da bondade e da compaixão", acrescentou a família.