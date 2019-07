Actualidade

O subdiretor geral do Património Cultural, David Santos, considerou hoje que a inclusão do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) na área património mundial de Coimbra é uma "atitude de permanente requalificação do Bem".

"A expansão da área classificada pela UNESCO, como Património Mundial, Universidade de Coimbra - Alta e Sofia, para inclusão do MNMC é, antes de mais, uma atitude de permanente requalificação do Bem, no sentido de equilibrar e reforçar a sua identidade", refere David Santos, citado num comunicado.

Este responsável diz também que este "reconhecimento contribuirá, certamente, para um fortalecimento da sua integridade e para uma responsabilidade partilhada, no sentido da proteção, conservação e salvaguarda de um Património de excecional relevância".