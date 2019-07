Actualidade

Um alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades indonésias depois de ter sido registado um tremor de terra de grande intensidade no Mar das Molucas, no norte do país.

O Centro de Vigilância Geológica dos Estados Unidos indicou que o sismo atingiu a magnitude de 6,9 e foi localizado a 185 quilómetros a sudeste de Manado e a uma profundidade de 24 quilómetros.

O sismo, registado às 16:08 (hora de Lisboa), gerou o pânico na cidade de Ternate, no arquipélago das Molucas, onde as pessoas começaram a correr para zonas mais altas.