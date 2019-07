Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra disse hoje que a integração do Museu Machado de Castro na lista do Património Mundial da UNESCO "reconhece e fortalece as estratégias de colaboração" entre a instituição que dirige, a Câmara e o próprio museu.

"Esta inclusão reconhece e fortalece as estratégias de colaboração entre a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e o Museu Nacional de Machado de Castro", sintetizou Amílcar Falcão, numa declaração à agência Lusa.

O reitor, que falou num dia de "grande contentamento e significado", disse ainda que, com "esta aprovação, se consolida e amplia uma parceria estratégica para a proteção, estudo, divulgação e fruição do Património excecional em presença, agora pertença de toda a Humanidade".