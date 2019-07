Actualidade

Um acidente na Autoestrada do Norte (A1), no sentido Norte - Sul, depois das portagens de Santarém, provocou hoje sete feridos, dos quais três em estado grave, e levou ao corte do trânsito, segundo o CDOS.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o acidente, que ocorreu cerca das 16:30, envolveu duas viaturas ligeiras e provocou "sete vítimas", das quais quatro com ferimentos ligeiros e três em estado grave.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), o acidente ocorreu na A1, ao quilómetro 64, no sentido Norte - Sul, depois das portagens de Santarém, encontrando-se, pelas 17:30, o trânsito cortado nesta via.