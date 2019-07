Eleições

O Bloco de Esquerda propõe no seu programa eleitoral para as legislativas de outubro a aprovação de uma "lei do clima" e a criação do Ministério da Ação Climática, anunciou hoje a coordenadora do partido, Catarina Martins.

"Queremos uma lei do clima que tenha os objetivos do programa para a emergência climática e neutralidade carbónica, e que tenha as obrigações de cortar as emissões. Precisamos de um Ministério da Ação Climática que coordene estas ações várias na indústria, no território, na habitação, na energia", disse.

A coordenadora do Bloco de Esquerda discursava numa sessão pública no Teatro Thalia, em Lisboa, destinada a apresentar a "primeira parte" do programa eleitoral do BE às legislativas de outubro, e que durou cerca de duas horas.