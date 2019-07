Actualidade

O vice-presidente do PSD Manuel Castro Almeida demitiu-se do cargo no final de junho, noticiou hoje o jornal Público, e o seu substituto deverá ser conhecido até final do mês, confirmou à Lusa fonte próxima da direção.

"Formalizei a minha demissão no passado dia 19 de junho em conversa com o presidente [do PSD, Rui Rio] e, no dia 20, formalizei a minha renúncia por escrito", disse ao Público Castro Almeida, numa notícia publicada ao final da tarde na edição 'online' do jornal.

A Lusa tentou contactar Manuel Castro Almeida, sem sucesso, tal como o gabinete de imprensa do PSD.