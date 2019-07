Actualidade

O Japão registou um superavit de 13.060 milhões de euros na conta corrente em maio, o que representa o 59.º mês consecutivo de saldo positivo, informou hoje o Governo nipónico.

De acordo com os dados apresentados, apesar do saldo positivo, em comparação com maio de 2018 registou-se uma queda de 15,8% e uma diminuição de 6,47% em relação a abril deste ano.

A balança comercial japonesa teve um deficit de 513.700 milhões de ienes (4.210 milhões de euros), o que representa um aumento de 68,2% em relação ao ano anterior.