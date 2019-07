Actualidade

O ex-presidente da República timorense José Ramos-Horta disse à Lusa que vários investidores e empresas, incluindo europeias, manifestaram já interesse em participar no projeto de desenvolvimento dos campos de Greater Sunrise no mar de Timor.

"Há várias empresas europeias, como a Total, que estão muito interessadas em acolher uma parte importante de participação no downstream. Outras estão interessadas no upstream. Timor-Leste controlará no donwstream. Isso é uma questão chave da política do Governo", afirmou José Ramos-Horta em declarações à Lusa.

"Não há falta de interessados. E há empresas chinesas que gostariam de ser eles os únicos investidores porque consideram que isso tornaria mais fácil tomar as decisões, mas essa não é a preferência timorense", disse ainda.