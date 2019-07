RCA

O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, vai assistir hoje, em Bangui, à transferência do comando português da Missão Europeia de Treino Militar - República Centro-Africana (EUMT-RCA), que tem sido liderado pelo general Hermínio Maio.

O general Hermínio Maio assumiu o comando da missão na RCA em janeiro de 2018 e manteve até hoje, transmitindo agora a liderança para a França, numa cerimónia que vai decorrer em Bangui e que vai contar com a presença do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, bem como com a sua homóloga francesa Marie-Noëlle Koyara, e ainda a ministra das Forças Armadas, Florence Parly.

"Esta é uma missão de treino militar da União Europeia, que começou em setembro de 2016 e já foi renovado o mandato até 2020. A sua missão é reestruturar as Forças Armadas e a Defesa centro-africana, outra área é a educação, para reciclar os quadros do país, e ainda uma área de treino. Já treinámos 3.700 que integram cinco batalhões e, destes, 1.200 estão já no terreno para estender a autoridade do Estado a todo o território", disse à agência Lusa o general Hermínio Maio, em abril deste ano.