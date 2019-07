Actualidade

As reservas cambiais da China, as maiores do mundo, aumentaram 0,6%, em junho, face ao mês anterior, segundo dados hoje divulgados pela Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE, na sigla em inglês).

O aumento de 18.200 milhões de dólares (16.214 milhões de euros), em relação a maio, nas reservas em moeda estrangeira deveu-se às mudanças na valorização das taxas de câmbio e preço das propriedades, explicou o porta-voz e economista-chefe daquele organismo, Wang Chunying.

O porta-voz previu estabilidade nas reservas da China "apesar das incertezas que abundam no mundo e nos mercados financeiros internacionais".