Actualidade

O representante permanente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Luanda disse à Lusa que as duas principais vantagens do Compacto Lusófono para Angola são a assistência técnica e o acesso a financiamento mais barato.

"Angola pode beneficiar do Compacto no sentido em que pretende ajudar na capacitação do setor privado para a preparação e articulação de projetos, ajudando a apresentar projetos bancáveis, portanto em termos de assistência técnica é muito importante", disse Joseph Ribeiro, em declarações à Lusa.

Angola vai assinar esta semana o Compacto específico para o país, no âmbito do Compacto para os Países Lusófonos que foi desenhado entre o BAD e o Governo português, com o objetivo de aumentar o acesso a financiamento mais barato por parte do setor privado dos países lusófonos e potenciar as operações do BAD nestes países.