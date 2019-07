Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) com o pelouro dos Serviços Corporativos e Recursos Humanos disse à Lusa que o banco está com "muito apetite" sobre Angola e elogiou a melhoria no ambiente de negócios.

"O ambiente de negócios está a melhorar e o setor privado está a posicionar-se para desempenhar um setor mais importante", disse Mateus Magala à Lusa, nas vésperas da assinatura do memorando de entendimento entre o Governo de Angola, de Portugal e o BAD relativamente ao Compacto Lusófono.

"O BAD sempre esteve ao lado de Angola em termos de ver oportunidades, financiámos a hidroelétrica, demos mil milhões de dólares [887,9 milhões de euros] de apoio ao Orçamento", lembrou o banqueiro moçambicano.