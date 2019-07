Actualidade

O 'rapper' e produtor português Sam The Kid estreia-se solo nos Coliseus de Lisboa e do Porto, em outubro e em novembro, respetivamente, com dois concertos "únicos e irrepetíveis", acompanhado de orquestra e banda, foi hoje anunciado.

"Dias 18 de outubro, em Lisboa, e 08 de novembro, na Cidade Invicta, Samuel Mira entrará em palco ao lado da sua banda de sempre (Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader) mas também com uma Orquestra de 24 elementos, dirigida pelo maestro Pedro Moreira, para dois concertos únicos e irrepetíveis", refere a produtora Faded, num comunicado hoje divulgado.

A estreia de Sam The Kid a solo nos Coliseus de Lisboa e do Porto marca também o regresso de um dos mais respeitados 'rappers' e produtores portugueses, ao fim de dez anos, aos concertos em nome próprio.