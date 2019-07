Actualidade

A greve dos mestres da Soflusa, pelo cumprimento da valorização salarial, regista hoje uma adesão de 100%, levando à paralisação do transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa, informou fonte sindical.

Os 18 mestres que se encontram no ativo (outros seis estão de baixa), aderiram hoje na totalidade ao primeiro dia de greve, que se estende até quarta-feira, pelo cumprimento do acordo estabelecido em 31 de maio, adiantou à Lusa Carlos Costa, do Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM).

A adesão de 100% também foi confirmada numa nota escrita da empresa, enviada à Lusa, que frisou que "hoje serão prejudicados 32.000 passageiros que utilizam diariamente a ligação fluvial" entre o Barreiro e Lisboa.