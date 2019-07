Actualidade

O Banco Terra de Moçambique (BTM) anunciou hoje a sua fusão com o Moza Banco, na sequência de uma deliberação dos acionistas daquela instituição.

A fusão será feita através de incorporação do BTM no Moza Banco, refere um comunicado, que não especifica os termos da operação.

"Submetida a proposta de fusão [aos acionistas], foi a mesma aprovada por unanimidade, com os votos favoráveis de todos os acionistas representados, representativos da totalidade do capital social do BTM", diz o comunicado.