Actualidade

Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) criou um programa informático que "reconhece automaticamente a diferença entre músicas alegres e tristes, tensas e melancólicas", foi hoje anunciado.

O programa agora inventado "pode vir a ser aplicado em diversas indústrias", desde "entretenimento e videojogos, a marketing e publicidade ou mesmo na área da saúde", afirma a FCTUC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Genericamente, estamos perante um sistema informático bimodal inovador que junta informação textual e acústica, obtida através de tecnologias de inteligência artificial, 'machine learning', processamento de sinal áudio e processamento de linguagem natural, para classificar as músicas com base no seu conteúdo emocional, ou seja, detetar e entender as emoções contidas na música", explicita a Faculdade.