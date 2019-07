Actualidade

Um protesto contra o emprego científico precário e a "sombra" da saída do Reino Unido da União Europeia marcaram hoje a abertura do encontro Ciência'19.

Durante os discursos do ministro da Ciência e do primeiro-ministro, cerca de 40 investigadores em situação precária, alguns com camisolas negras, encheram e esvaziaram balões cor-de-rosa - a cor do grafismo do encontro - um protesto quase silencioso, exceto pelo som distinto de balões a esvaziarem-se.

No discurso, Manuel Heitor nunca se referiu ou dirigiu concretamente aos cerca de 40 precários que se levantaram durante a intervenção, mas assumiu "humildade no que não se conseguiu fazer" para garantir a estabilidade a "quem está em situação precária".