Actualidade

Portugal aderiu à Coligação Internacional para a igualdade salarial (EPIC), organização criada em 2017 e que reúne países empenhados na igualdade salarial através de medidas concretas, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa afirma que "a EPIC reúne países empenhados na igualdade salarial através de medidas concretas e pretende apoiar os Estados-membros a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), designadamente, o cruzamento do ODS 8 que apela à aplicação do princípio de salário igual para trabalho de igual valor com o ODS 5 que visa alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas".

Com esta adesão, Portugal passa a ser o 11.º país membro da EPIC, juntando-se a países como o Canadá, a Alemanha e a Islândia e também a um conjunto de entidades públicas, parceiros sociais, empresas, e outras entidades com atuação nesta área, afirma o ministério.