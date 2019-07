Actualidade

O futebolista João Félix, apresentado hoje oficialmente pelo Atlético de Madrid, disse que quer "fazer história" e ser lembrado no clube 'colchonero' pelos seus desempenhos, fugindo a comparações com Cristiano Ronaldo.

"O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, talvez o melhor de sempre. Na seleção, ele sempre falou um pouco de Madrid, dos tempos que por cá passou, mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix, quero ser eu mesmo", afirmou o ex-jogador do Benfica, durante a apresentação, que decorreu no auditório do Wanda Metropolitano, em Madrid.

A cerimónia contou com a presença do presidente do clube, Enrique Cerezo, de Paulo Futre, antiga estrela dos 'colchoneros', e de Jorge Mendes, agente do jogador, além de familiares e amigos de João Félix.