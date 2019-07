Actualidade

O trabalho de Odeith, um dos artistas portugueses com maior projeção internacional, estará em destaque no festival Alive, que decorre de quinta-feira a sábado, em Algés, Oeiras, mais especificamente no palco Comédia, transformado pela segunda vez numa instalação artística.

O palco Comédia do festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, volta este ano "a ser transformado em instalação de arte" e a escolha, desta vez, depois de Bordalo II, em 2018, recaiu em Odeith, anunciou hoje o promotor do festival, Álvaro Covões, numa visita ao recinto.

Natural da Amadora, Odeith começou a pintar na rua e em linhas de comboios, trabalhou mais de uma década em tatuagens e deixou murais nos bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena, enquanto desenvolvia a técnica 3D (três dimensões). Foi com essa técnica que o trabalho de Odeith se internacionalizou, tendo o artista murais espalhados em vários locais do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos.