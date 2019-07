Wimbledon

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado pelo espanhol Rafael Nadal, número dois do 'ranking' mundial, nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao perder em três 'sets'.

Nadal, recente vencedor na terra batida de Roland Garros, superou Sousa, atual 69.º classificado da hierarquia mundial, por triplo 6-2, em apenas uma hora e 46 minutos.

Vencedor por duas vezes na relva londrina, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre os norte-americanos Sam Querrey, 65.º do mundo, e Tennys Sandgren, 94.º do mundo.