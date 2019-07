Actualidade

As eleições para os novos órgãos sociais do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) contam com a candidatura de apenas uma lista, liderada pelo atual presidente da direção Alfredo Mendonça, segundo informação a que a Lusa teve acesso.

Esta candidatura às eleições da estrutura sindical, que começam hoje e acabam no dia 12 de julho, conta ainda com Pedro Azevedo, como vice-presidente da direção, Rui Martins (tesoureiro) e com os vogais Nuno Estevens e Paulo Azevedo. Os suplentes são Fernando Sousa e Bruno Torcato.

Para a assembleia-geral foram propostos Costa Ramalho (presidente) e os secretários Vieira Diniz, Vieira Neto. Dias Pinho é suplente.