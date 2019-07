Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, realçou hoje as boas notícias recentes para Espanha e Itália, referentes ao facto de Madrid ter saído do Procedimento por Défice Excessivo e de Roma ter 'escapado' a um processo semelhante.

À chegada para a reunião dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas, Mário Centeno destacou as "boas notícias para Espanha e Itália", referindo-se ao "positivo" relatório de avaliação da Comissão Europeia sobre Espanha.

"Espanha saiu há poucas semanas do Procedimento por Défice Excessivo, era o último país que tinha esse procedimento ativo. São excelentes notícias para Espanha, as suas contas públicas e para a área do euro, porque significa que desde esse momento não há nenhum país em procedimento", acrescentou.