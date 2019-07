Actualidade

Um homem ficou em prisão preventiva por crime de violência doméstica e crime de ameaça por agredir física e psicologicamente a sua ex-companheira, com quem viveu durante 22 anos, informou hoje o Ministério Público.

Segundo adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o homem, de 45 anos, foi detido a 04 de julho passado, e posteriormente submetido a primeiro interrogatório judicial, indiciado pela prática daqueles crimes, na forma agravada, tendo ficado em prisão preventiva e proibido de contactar por qualquer meio com a ofendida.

Segundo a PGDL, o agora preso preventivo viveu com a sua companheira como se de marido e mulher se tratassem durante 22 anos, com diversas situações de separação, a última das quais desde 17 de junho de 2019, data em que a ofendida saiu da residência do casal.