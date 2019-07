Actualidade

A investigação, preservação e divulgação do sítio arqueológico Ribat da Arrifana, no concelho de Aljezur, são os objetivos de um protocolo que vai ser assinado na quarta-feira, em Lisboa, anunciou hoje a tutela da Cultura.

A assinatura do protocolo está marcada para quarta-feira, às 18:30, no Centro Ismaelita de Lisboa, tem como parceiros "a área governativa da Cultura, o município de Aljezur, a Universidade Nova de Lisboa e o Aga Khan Trust for Culture", e permitirá aprofundar o conhecimento sobre um sítio "classificado como monumento nacional" e "uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XXI", destacou a tutela.

Com base neste protocolo, os parceiros vão poder "definir um plano de ação plurianual para a criação e gestão de um centro interpretativo do Ribat da Arrifana", referenciado "como convento de monges guerreiros muçulmanos" que "começou a ser edificado em meados de 1130 da era cristã por iniciativa de Ibn Qasi", precisou o Ministério da Cultura, num comunicado.