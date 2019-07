Actualidade

Um tributo a Amália Rodrigues, um espectáculo de 'videomapping' sobre a história do fado e atuações de Ana Moura, Ricardo Ribeiro e Gisela João estão no cartaz do festival Santa Casa Alfama, em setembro, neste bairro lisboeta.

O festival "que celebra o encontro de um país com a sua própria música", hoje apresentado, decorrerá de 27 e 28 de setembro, com mais de 40 concertos em 12 palcos espalhados pelo "coração de Alfama".

Do cartaz fazem parte, por exemplo, Ana Moura que prepara um novo álbum, Ricardo Ribeiro que apresentará o mais recente trabalho, "Respeitosa mente", Sara Correia, Kátia Guerreiro e Marco Rodrigues, acompanhado de Marisa Liz e Tiago Pais Dias, dos Amor Electro.