Operação Marquês

O ex-presidente do BES disse hoje que esclareceu perante o juiz de instrução do processo Operação Marquês, Ivo Rosa, "as relações e o contrato com Zeinal Bava", ex-presidente executivo da PT.

"Fui chamado para falar sobre as relações e o contrato [com Zeinal Bava]. Foi o que eu falei, esclareci tudo em tribunal", declarou aos jornalistas Ricardo Salgado, à saída de um interrogatório da fase de instrução da Operação Marquês, que durou pouco mais de hora e meia.

Ricardo Salgado salientou que no seu depoimento "não há discrepâncias" com o que Zeinal Bava declarou sobre este assunto na sua inquirição, na semana passada.