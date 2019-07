Actualidade

As obras de restauro do quadro "A Ronda da Noite", do pintor holandês Rembrandt, começaram hoje, no Rijksmuseum, em Amesterdão, e podem ser acompanhadas pelo público, em direto, no local ou 'online', anunciou a instituição.

Uma equipa de vinte especialistas internacionais está a trabalhar dentro de uma estrutura de vidro, que estabelece uma distância de sete metros em redor do quadro, para que o processo da obra possa ser visto pelo público.

Restauradores, historiadores de arte, cientistas e fotógrafos compõem a equipa de trabalho para o restauro da obra, que deverá durar pelo menos um ano e meio, segundo fontes do museu, citadas pela agência espanhola Efe.