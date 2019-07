Actualidade

A pintora Paula Rego doou 28 obras de gravura ao acervo da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, revelou hoje à agência Lusa a coordenadora da programação e conservação desta instituição, Catarina Alfaro.

Algumas dessas gravuras irão ser mostradas na exposição "Olhar para Dentro", que reúne 60 anos de produção de obra gráfica de Paula Rego, com cerca de 200 peças, que será inaugurada na quinta-feira, na Casa das Histórias, em Cascais.

De acordo com a Fundação D. Luís I, que organiza a mostra com a Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do "Bairro dos Museus", a exposição é inaugurada no dia 11 de julho, às 18:30, e ficará patente até 17 de novembro, na Casa das Histórias Paula Rego.