Actualidade

A revisão técnica do projeto de arquitetura da ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) está concluída, tendo o plano sido hoje remetido às construtoras para apresentarem propostas de execução até 29 de julho, anunciou a instituição.

O CHUSJ destaca que o processo de construção daquela ala, no Porto, está a decorrer "conforme planeado, prevendo-se o início da obra no decorrer do ano de 2019".

"São 14 as empresas de construção a quem o CHUSJ endereçou convite para apresentarem candidaturas à empreitada da Ala Pediátrica, empresas que foram identificadas pelo grupo de trabalho presidido pelo engenheiro Joaquim Poças Martins, presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros - Região Norte e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto", assinala o hospital em comunicado.