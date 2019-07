Actualidade

Os visitantes estrangeiros representam 50% dos públicos do Museu Monográfico de Conímbriga (MMC) e os brasileiros lideram este grupo com 33% da afluência a este espaço cultural e de investigação, foi hoje anunciado.

"Os públicos estrangeiros têm diversas proveniências (...), entre as quais se destaca com clareza o Brasil, com 33%", segundo um estudo apresentado no auditório deste museu nacional, no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, na presença da diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva.

Além dos 50% de visitantes nacionais, sendo 3% residentes noutros países, a metade da procura do MMC reúne públicos de 38 nacionalidades, disse o José Soares Neves, coordenador científico da equipa de análise dos resultados do trabalho, que abrangeu os 14 museus nacionais tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).