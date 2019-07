Incêndios

O Tribunal de Leiria deu razão ao município de Mação numa ação contra o Estado devido à exclusão do concelho do Fundo de Solidariedade europeu, na sequência dos incêndios de 2017, anulando o aviso de lançamento dos apoios.

A decisão, hoje anunciada pela câmara, suspende a eficácia do aviso de lançamento do concurso do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), bem como a atribuição de apoios na ordem dos 50,6 milhões de euros a 28 municípios e a várias entidades governamentais.

"Anula-se o aviso [...] por vícios decorrentes da falta de fundamentação e da violação do princípio da igualdade", lê-se na sentença do Tribunal de Leiria, a que a Lusa teve hoje acesso.