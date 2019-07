Actualidade

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) refutou hoje as acusações da Ordem dos Médicos do Centro e de psiquiatras da instituição sobre a existência de doentes psiquiátricos maltratados.

Hoje, em comunicado, a Secção Regional da Ordem dos Médicos do Centro denunciou o que diz ser a "realidade desumana" dos doentes de psiquiatria do CHUC, acusando o centro hospitalar de desvalorizar a saúde mental e argumentando que os doentes "passam vários dias na urgência" por não existirem condições de internamento e que "apenas comem bolachas, sopa e leite ou sumos", acusações que também constam de um abaixo-assinado enviado à administração por médicos psiquiatras daquela unidade de saúde.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do CHUC, Fernando Regateiro, rejeitou as críticas e frisou que "só muito excecionalmente" os doentes ficam mais de 24 horas no serviço de urgência e que essas situações, "raras e excecionais, são menos do que os dedos de uma mão".