Actualidade

O diretor do museu nacional de Conímbriga, José Ruivo, alertou hoje para a necessidade de a equipa de restauro da instituição ser reforçada com a contratação de novos profissionais.

Dirigindo-se à diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, numa sessão pública no auditório do Museu Monográfico de Conímbriga - Museu Nacional, em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, José Ruivo disse que, caso não sejam contratados mais técnicos, "algumas das imagens que abrilhantam" o complexo arqueológico junto do público "poderão não passar de uma evocação nostálgica", dentro de anos.

Ao admitir que se trata de "uma situação que não é fácil de ultrapassar", o diretor do museu pediu a intervenção da responsável máxima da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).